Ламы парализовали движение поездов в Австрии

В столице Австрии Вене ламы сбежали из цирка и парализовали движение поездов. Об этом 2 июня говорится в сообщении на официальной странице компании Австрийские железные дороги (ÖBB) в социальной сети Faсebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В компании извинились за небольшую задержку и объяснили ее соображениями безопасности. Уточняется, что поезда не двигались всего несколько минут.

«Причина: ламы вышли из соседнего цирка и быстро прогулялись по нашим дорожкам», — объяснили ситуацию в сообщении.

К этому моменту поезда продолжают движение по маршрутам.

В апреле пассажиры берлинского аэропорта столкнулись с отменой вылетов около 240 рейсов из-за однодневной забастовки работников служб безопасности. Также в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга из-за забастовки сотрудников были отменены сотни рейсов.