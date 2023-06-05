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Каждый второй россиянин не хотел бы становиться руководителем

«Работа.ру»: большинство россиян не хотели бы руководить, потому что им нравится текущая позиция
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Фото: Global Look Press/moodboard/Nick White
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Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, должен ли хороший специалист быть руководителем и хотели бы россияне занимать руководящую должность. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

28% опрошенных россиян считают, что хороший специалист должен быть руководителем, но 72% респондентов не разделяют эту точку зрения.

По данным исследования, практически каждый второй (52%) не хотел бы руководить. 27% опрошенных признались, что хотели бы быть начальниками, а 21% уже занимают руководящую должность.

Чаще всего россияне отказываются от идеи быть начальником, потому что им нравится текущая позиция, так ответили 34% респондентов. 26% опрошенных боятся, что будет много проблем и стресса. Каждый четвертый (25%) отметил отсутствие навыка руководить.

Беспокоятся, что будет меньше свободного времени, 24% участников опроса. 19% указали на недостаток профессионального опыта, 17% не хотят брать на себя ответственность, а 10% боятся, что не справятся с работой.

Некоторые участники исследования рассказали, что у них был уже был опыт руководства и им не понравилось, а также респонденты назвали причиной отсутствие амбиций.

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7 апреля был опубликован другой опрос сервиса, согласно которому 67% россиян считают, что руководитель справляется со своей работой на отлично и они не справились бы лучше него. Кроме того, 51% считает, что недотягивает до уровня начальника из-за нехватки знаний и навыков. 35% опрошенных просто неинтересно руководить, а 24% россиян сомневаются в своих силах.

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