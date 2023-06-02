Аналитик оценил сообщение Bloomberg о накопленных РФ рупиях

Bloomberg значительно передергивает ситуацию с накопленными РФ рупиями, считает финансовый аналитик Владимир Левченко. Он объяснил «Известиям» 2 июня, что не учло американское агентство и как складывается обстановка с расчетами между странами.

Накануне Bloomberg написало, что в торговле между РФ и Индией сложился профицит, российская сторона отправляет больше продукции, чем получает, при этом Россия якобы ежемесячно накапливает до $1 млрд в активах в рупиях, которые остаются за пределами страны.

«Точных цифр нет и быть не может — это первое. Потому что данные по нашему экспорту пока что засекречены, их нельзя обнародовать. Поэтому всё, что говорит Bloomberg, — пытается притянуть за уши. <…> Второе, были косвенные цифры от нашего Центрального банка, который показывал данные о том, какие объемы в рупиях находились. Там явно не по $1 млрд в месяц», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что Индия — очень энергодефицитная страна, которая критически зависит от поставки нефти, газа.

«Исходя из того, насколько выросли объемы поставок, нефти прежде всего, из нашей страны в Индию, и если бы мы получали большую часть денег за нефть в рупиях, то это привело бы к резкому падению дефицита торгового баланса в Индии, чего мы не видим, и к укреплению курса рупии, чего мы тем более не видим. Рупия не так давно обновляла исторический минимум и падала. Поэтому опять Bloomberg в значительной степени передергивает ситуацию», — рассказал Левченко.

В то же время он уточнил, что проблема существует, однако ее масштабы не сопоставимы с теми масштабами, о которых пишет агентство.

«Естественно, ее нужно тем или иным образом решать. Самое лучшее решение — постепенный перевод расчетов за рубли. Пусть индусы либо покупают валюту где-то, либо напрямую заходят в рубль. Понятно, что этого нельзя сделать единым моментом, но нужно обязывать, как минимум часть контрактов рассчитывать в рублях при каждой следующей поставке. И так как они стали сильно зависеть от нашей нефти, вариантов у них не много», — сказал эксперт.

Кроме того, он выразил мнение, что Индию, учитывая ее населенность и размеры рынка, нужно использовать как страну для параллельного импорта.

Он отметил в этом плане сложности с Турцией, в которой боятся американцев, не отгружают санкционные товары в необходимых объемах и не пойдут на существенный рост импорта продукции, а также добавил, что не всё, что нужно российской стороне, можно сделать через эту страну, Эмираты и другие государства.

«А вот индийский рынок вполне легко проглотит эту историю. То есть, если у них вырастет импорт на 10–20%, никто по этому поводу не будет сильно переживать, и этого будет вполне достаточно, чтобы дальше через Индию поставлять импортные товары в нашу страну и для этого использовать рупии. И плюс ко всему, можно развивать взаимное сотрудничество, тот же туризм и так далее», — заключил Левченко.

17 мая сообщалось, что РФ впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию. Так, экспорт в I квартале 2023 года составил $15,5 млрд — в 4,7 раза выше, чем за I квартал 2022-го.

Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова рассказала «Известиям», что экономические отношения между Россией и Индией укрепляются в результате взаимного интереса и сотрудничества в различных отраслях. Она отметила, что РФ имеет значительные промышленные ресурсы и экспортный потенциал, а Индия представляет крупный и быстрорастущий рынок с высоким спросом на различные товары.