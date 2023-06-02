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«Москвич» повысил цены на ряд автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России подорожали автомобили отечественного производителя «Москвич». Об этом стало известно в пятницу, 2 июня, согласно данным прайс-листа на официальном сайте компании.

Так, например, бензиновая версия кроссовера «Москвич 3» подорожала на 22 тыс. рублей в базовой комплектации: теперь автомобиль стоит 1 992 000 рублей. Тем временем цена на «Москвич 3» в версии «Комфорт» осталась неизменной. Кроме того, подорожание затронуло электромобиль «Москвич 3e»: модель прибавила в цене 58 тыс. рублей и теперь стоит от 3 558 000 рублей.

При этом повышение цен на «Москвичи» относится только к автомобилям, произведенным в 2023 году, в то время как цены на прошлогодние модели остались неизменными.

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29 мая российский производитель автомобилей «Москвич» подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Москвич 5». Эксперты предполагают, что «Москвич 5» будет еще одним кроссовером в модельной линейке российского производителя.

В марте стало известно, что «Москвич» локализует еще один кроссовер JAC ― на этот раз модель S7. Вероятно, она и будет носить шильдик «Москвич 5». Предполагается, что новинка выйдет до конца текущего года и будет старшей моделью кроссовера «Москвич 3».

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