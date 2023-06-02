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Карта спецоперации на Украине 2 июня

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подразделения отряда спецназначения «Ахмат» ведут наступление на Марьинском направлении.

ПВО РФ сбила украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Кроме того, войска РФ за сутки уничтожили более 60 военных и две САУ «Гвоздика» ВСУ на краснолиманском направлении. На донецком направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военных.

Конашенков также сообщил, что ПВО РФ за сутки сбила 29 украинских беспилотников.

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Южная группировка войск сейчас ведет наиболее активные действия в районе Авдеевки на донецком направлении.

На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки было уничтожено до 150 военных ВСУ и САУ Krab польского производства.

Кроме того, ВС РФ уничтожили за сутки на херсонском направлении более 30 военных ВСУ и систему М777.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 431 самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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