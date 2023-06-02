Карта спецоперации на Украине 2 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подразделения отряда спецназначения «Ахмат» ведут наступление на Марьинском направлении.

ПВО РФ сбила украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Кроме того, войска РФ за сутки уничтожили более 60 военных и две САУ «Гвоздика» ВСУ на краснолиманском направлении. На донецком направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военных.

Конашенков также сообщил, что ПВО РФ за сутки сбила 29 украинских беспилотников.

Южная группировка войск сейчас ведет наиболее активные действия в районе Авдеевки на донецком направлении.

На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки было уничтожено до 150 военных ВСУ и САУ Krab польского производства.

Кроме того, ВС РФ уничтожили за сутки на херсонском направлении более 30 военных ВСУ и систему М777.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 431 самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».