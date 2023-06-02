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Певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева

Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Заслуженная артистка России певица Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена Валерия Руднева. Пара расписалась в пятницу, 2 июня, в Санкт-Петербурге.

Артистка уже сообщала о радостном торжестве и даже показывала обручальное кольцо, однако дату бракосочетания не раскрывала.

«Известия» запечатлели на видео, как сыновья певицы отправляются на церемонию. Кроме того, на кадрах и сама артистка в свадебном платье.

Информацию о готовящемся торжестве ранее подтвердила концертный директор Булановой. Сама же она пока никак не комментировала событие и не публиковала кадры с торжества.

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Певица официально объявила о будущей помолвке в декабре 2022 года. Она рассказала, что Руднев сделал ей предложение. На тот момент пара была в отношениях уже три года. Она призналась, что избранник растопил ее сердце «мужским» поведением. При этом он никогда не был ее фанатом.

Это уже третий брак певицы. Прежде она была замужем за музыкантом Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым. От двух браков у певицы есть сыновья — Александр и Никита.

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