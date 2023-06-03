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В Россию из Парагвая экстрадируют криминального авторитета 90-х годов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Находившийся с 2001 года в федеральном розыске по линии МВД Андрей Андреев, обвиняемый следствием в причастности к деятельности банды, члены которой были осуждены в Санкт-Петербурге за серию тяжких преступлений, в том числе — восемь убийств, будет экстрадирован в Россию из Парагвая. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Преступное сообщество, членом которого являлся Андреев, было ликвидировано в апреле 2001 года, сотрудники уголовного розыска задержали почти всех его участников.

По данным правоохранителей, несколько человек, причастных к преступлениям организованной преступной группы (ОПГ) смогли скрыться из Петербурга, а Андреев смог приобрести поддельные документы для выезда за границу, сообщал Lenizdat.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

По его данным, мужчина купил документы за 300 рублей и вылетел в Аргентину. Там его след затерялся на несколько лет.

Обнаружили россиянина через десять лет сотрудники Интерпола в рамках расследования дела о наркотрафике. Андреев был задержан в Парагвае, где приговором суда получил 12 лет тюрьмы за организацию торговли запрещенными веществами.

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Генеральная прокуратура России ждала, когда закончится срок заключения Андреева и заблаговременно отправила запрос на выдачу фигуранта. Он стал обжаловать экстрадицию в Россию, но суд Парагвая удовлетворил просьбу российской стороны.

Процесс по экстрадиции был многоступенчатым, поскольку фигурант много лет обжаловал подобную меру, подчеркнули в Генпрокуратуре.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Экстрадиция Андреева состоится в ближайшее время. В сопровождении спецконвоя его доставят транзитом через Бразилию и Турцию в Москву.

Суд начал рассматривать уголовное дело по обвинениям членов банды, к деятельности которой причастен Андреев, в ноябре 2011 года. Непосредственно в бандитизме и убийствах обвинили только четверых — Виктора Буянова, Максима Жукова, Алексея Мельника и Максима Ситникова. Всего обвинения были выдвинуты девяти фигурантам.

До 2000 года бандиты входили в так называемое «казанское» преступное сообщество, а затем создали самостоятельную группировку. В итоге между бывшими соратниками возник конфликт из-за передела сфер криминального влияния в городе. В новую группировку вошли Буянов, Жуков, Мельник и Ситников, они стали делить с бывшими подельниками Кузнечный и Сенной рынки Петербурга и торговую зону у станции метро «Проспект Большевиков».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Итогом стала серия убийств.

Андреев, в частности, с 1997 по 1999 годы, угрожая убийством бизнесмену и членам его семьи, завладел более чем 2 млн рублей, а также частью уставного капитала строительной фирмы, принадлежавшей потерпевшему.

Как отмечает Lenizdat, в ходе следствия и судебного процесса Буянов сваливал вину на Андреева. Он утверждал, что к убийствам не имел отношения. Признание в совершенных преступлениях дал только Ситников.

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