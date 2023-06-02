Очередной сезон детективного сериала снимут в Кисловодске

В Кисловодске Ставропольского края пройдут съемки детективного сериала «Шифр». Съемочная группа уже начала работу на территории города и в его окрестностях.

Как уточняет NewsTracker со ссылкой на городскую администрацию, по сюжету подруги-шифровальщицы приезжают в Кавминводы. В проекте принимают участие Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Елена Панова и Яна Дюбуа.

По словам сити-менеджера Евгения Моисеева, всё чаще и чаще зрители могут видеть Кисловодск на телеэкранах. Он выразил уверенность, что такая тенденция в кинематографической среде сохранится.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске реконструировали Старое озеро. Рабочие выполнили благоустройство территории вокруг водоема. На озере устроили подпорные стенки и реконструировали водозаборные и водосбросные сооружения. Вокруг озера установили скамейки и систему освещения.