Реновацию Старого озера выполнили в Кисловодске за 431 млн рублей

В Кисловодске (Ставропольский край) завершили реконструкцию Старого озера. Также рабочие выполнили благоустройство территории вокруг водоема.

Специалисты разработали комплекс мер, чтобы привести запустевший объект в порядок. На озере устроили подпорные стенки и реконструировали водозаборные и водосбросные сооружения. Об этом пишет NewsTracker. Также потребовался ремонт здания лодочно-спасательной службы. Вокруг озера установили скамейки и систему освещения.

На текущий момент ведется подготовка документов для приемки объекта.

Ранее сообщалось, что на зиму в Кисловодске законсервируют круглосуточный Ребровский муниципальный бювет. Температурный режим не позволяет использовать объект. Источник станет доступен в марте 2023 года.