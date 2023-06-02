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The Guardian: ИИ американского дрона решил ликвидировать оператора на испытаниях

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В США беспилотный летательный аппарат на основе искусственного интеллекта (ИИ) решил уничтожить своего оператора из-за того, что тот мешал достичь ему цели. Об этом сообщает издание The Guardian 2 июня.

Уточняется, что инцидент произошел в ходе имитационного испытания — процедуры, максимально близкой к сценарию конкретной чрезвычайной ситуации. Задача беспилотника заключалась в уничтожении системы ПВО противника. Однако дрон настолько был привержен цели, что наносил удары по всем, кто тем или иным образом пытался вмешаться в приказ.

«Система начала понимать, что, хотя она и определила угрозу, иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать эту угрозу, однако за поражение цели она получила очки. [И система] приняла решение убить оператора, потому что он мешал ей выполнить задачу», — рассказал начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США, полковник Такер Гамильтон.

В материале указано, что в ходе испытания дрона никто не пострадал. Одним из главных выводов по результатам учений стало то, что об ИИ нельзя говорить, если при этом умалчивать об этике.

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16 мая во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали быть аккуратнее при использовании ИИ, так как он может навредить. С точки зрения медицины, как обычным жителям, так и медикам, рекомендуется использовать его только после того, как он пройдет доскональную проверку.

В марте бизнесмены Илон Маск и Стив Возняк высказали свою обеспокоенность быстрыми темпами развития нейросетей. Они подписались под открытым письмом с призывом приостановить обучение искусственного интеллекта. Это связано с масштабными исследованиями, которые показали, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для человечества.

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