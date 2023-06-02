Названы способы возврата денег за билет опоздавшим на поезд 

Как правило, обычно билеты на поезд — возвратные. И определенную сумму за такой билет можно получить даже в том случае, если пассажир опоздал на поезд. О том, как это сделать (речь идет только о поездах, следующих по России) «Известиям» 2 июня рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту».

Отмечается, что возвратные билеты можно сдать как до отправления поезда, так и после, и вернуть часть денег.

«Если вы опоздали на поезд, то вернуть деньги на сайте не получится. Нужно будет обратиться в кассу на станции, с которой вы должны были уезжать. Если с момента отправления прошло от 20 минут до трех часов, то деньги просто вернутся на карту. Если меньше 20 минут (поезд только отправился) или больше трех часов, придется оформить претензию на возврат и ждать деньги до 60 дней», — рассказали в «Туту».

Говоря о том, сколько денег можно вернуть за возвратный ж/д билет, эксперты отметили, что его стоимость складывается из нескольких пунктов, поэтому в каждом конкретном случае сумма будет разной.

Так, если до отправления осталось меньше двух часов или поезд уже отправился, но после отправления прошло менее 12 часов, удерживаются сервисные сборы и стоимость плацкарты. Пассажир получит примерно 30–40% от общей стоимости билета.

Если же до отправления осталось от восьми до двух часов, то удерживаются сервисные сборы и половина стоимости плацкарты. Соответственно, пассажир получит примерно 60–70% от общей стоимости билета.

В случае, когда после отправления поезда прошло более 12 часов, то даже возвратный билет можно сдать только по уважительной причине. Например, в случае болезни.

Как уточнили в «Туту», для того, чтобы получить деньги за возвратный билет, можно обратиться в кассу на вокзале (если есть отдельная касса возврата, то туда), на сайт перевозчика, или на сайт-агрегатор.

«Вокзал и касса могут быть любыми, главное, чтобы они были подключены к системе возврата. Список таких касс есть на сайте РЖД. В кассе потребуется паспорт, билет, купленный в кассе, или посадочный купон. Если у вас есть СМС или письмо с номером заказа, то купон можно не печатать, просто назовите номер», — добавили представители сервиса.

Они также рассказали, что с 2019 года у пассажиров появилась возможность покупать невозвратные билеты на поезд, которые в среднем на 10–25% дешевле.

При этом, отмечается, что сдать невозвратные билеты можно только в исключительных случаях: болезни пассажира или его сопровождающего, смерти близкого родственника. И даже в этом случае сумма вернется не полностью и будут удержаны сборы. Обратиться за вынужденным возвратом можно не позднее пяти дней после отправления поезда.

«Если есть уважительная причина, то вернется стоимость проезда без стоимости плацкарты, а также стоимость постельного белья и сервисных услуг РЖД, например, питания или провоза животного, если вы их оплачивали. Будут удержаны сборы. Если пассажир просто передумал ехать, можно вернуть часть суммы за дополнительные услуги: провоз животных, дополнительный багаж и питание, а также стоимость постельного белья», — рассказали в «Туту».

Уточняется, что во всех случаях деньги возвращаются на ту карту, с которой была совершена покупка билета. Если он приобретался за наличные в кассе, то возврат также будет осуществлен наличными.

В начале мая эксперты «Туту» рассказали «Известиям», как вернуть невозвратный билет на самолет. Отмечалось, что это возможно только в том случае, если у пассажира возникли веские причины, которые он сможет подтвердить.