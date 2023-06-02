США не будут информировать РФ о статусе своих ядерных сил
С 1 июня 2023 года США не будут предоставлять РФ информацию о статусе своих ядерных сил. Вашингтон отказал в содействии инспекциям по СНВ-3 и аннулирует визы инспекторам и членам экипажей воздушных судов. США отменяют постоянные дипразрешения, выданные инспекционным самолетам РФ, передает телеканал «Известия». При этом Штаты продолжат предоставлять РФ уведомления о запусках межконтинентальных баллистических ракет.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.