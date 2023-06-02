В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» пройдет более 100 мероприятий

Культурные площадки Москвы подготовили более 100 мероприятий в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», который продлится до 6 июня. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«На одной из площадок открыто настоящее библиотечное пространство: здесь можно взять книгу, узнать о полезных цифровых сервисах, встретиться с писателями. На другой пройдут спектакли, кинопоказы и презентации литературных новинок», — отметила она.

Кроме того, в лектории фестиваля организуют встречи с искусствоведами, экскурсоводами и культурологами. Так, 2 июня посетителям расскажут о жизни и творчестве композитора Сергея Рахманинова, 150-летие которого отмечают в 2023 году, а 3 июня — о творчестве Владимира Маяковского. На следующий день состоится лекция об экранизациях произведений фантастов братьев Стругацких.

Также посетители могут оформить единые читательские билеты в библиотеки и пройти тест на знание классической русской литературы.

В заключительный день фестиваля, 6 июня, на площадке «Малая сцена» покажут спектакль «Маяковский. Городской мюзикл».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.