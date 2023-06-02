Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о намерении объявить повышение потолка госдолга «уже завтра»
Армия
Войска группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ на купянском направлении
Экономика
«Яндекс» обогнал Google по популярности среди пользователей iPhone
Армия
Военный эксперт Дандыкин объяснил важность взятия Марьинки
Мир
Reuters узнало о поставках тротила из Японии в США для снарядов Украине
Мир
Более 50 тыс. человек эвакуируют на западе Японии из-за тайфуна
Армия
Рогов заявил о завершении формирования группировок ВСУ на запорожском направлении
Мир
Обозреватель INN Poland рассказал о воровстве и возвращении девяностых в Польше
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Армия
Российский военный рассказал о работе украинских боевиков по тактике НАТО
Армия
Путин наградил подполковника Никитина орденом Мужества за отвагу при отражении атаки на Шебекино
Экономика
«Сбер» массово внедрит оплату по биометрии в магазинах

В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» пройдет более 100 мероприятий

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Культурные площадки Москвы подготовили более 100 мероприятий в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», который продлится до 6 июня. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«На одной из площадок открыто настоящее библиотечное пространство: здесь можно взять книгу, узнать о полезных цифровых сервисах, встретиться с писателями. На другой пройдут спектакли, кинопоказы и презентации литературных новинок», — отметила она.

Кроме того, в лектории фестиваля организуют встречи с искусствоведами, экскурсоводами и культурологами. Так, 2 июня посетителям расскажут о жизни и творчестве композитора Сергея Рахманинова, 150-летие которого отмечают в 2023 году, а 3 июня — о творчестве Владимира Маяковского. На следующий день состоится лекция об экранизациях произведений фантастов братьев Стругацких.

Также посетители могут оформить единые читательские билеты в библиотеки и пройти тест на знание классической русской литературы.

В заключительный день фестиваля, 6 июня, на площадке «Малая сцена» покажут спектакль «Маяковский. Городской мюзикл».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023