Запрет на посещение лесов продлили в Рязанской области

В Рязанской области до 20 июня продлили запрет на посещение гражданами лесов. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на постановление регионального правительства.

В регионе начал действовать особый противопожарный режим. Гражданам нельзя посещать Клепиковское, Бельковское, Спасское, Ерахтурское, Ермишинское, Первомайское, Касимовское, Сасовское, Кораблинское, Криушинское, Можарское, Нижне-Окское, Ряжское, Солотчинское, Тумское, Шацкое, Шелуховское, Шиловское и Нижне-Окское лесничества.

Ограничения также действуют на въезд в леса на транспорте. Оно не распространяется на пожарных, сотрудников экстренных служб и граждан, проживающих в районе лесов, уточняет 62INFO.ru.

Ранее сообщалось, что ограничение на посещение лесов ввели в Алтайском крае. Это связано с проведением работ по уничтожению сибирского шелкопряда.