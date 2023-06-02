В МАИ придумали инновационное крыло для беспилотников

Ученые из Московского авиационного института (МАИ) предложили ячеистые панели в качестве заполнителя для крыла беспилотников. Инновационная структура увеличит прочность и жесткость конструкции. Разработка может применяться в качестве связующего звена при изготовлении трехслойных обшивок.

Ячеистые панели можно производить из листовых материалов методом штамповки или формовки. Это позволит минимизировать ручной труд, что ускорит процесс сборки крыла беспилотника.

«Скорость изготовления — одно из главных достоинств технологии. Например, в лаборатории создание одной панели с помощью вакуумного формования заняло всего две минуты», — рассказал «Известиям» соавтор разработки, научный сотрудник института № 1 «Авиационная техника» МАИ Андрей Колпаков.

Специалист отметил, что конфигурация и форма ячеек может меняться в зависимости от начальных тактико-технических характеристик беспилотника. Для расчетов оптимальной структуры панелей ученые используют автоматизированный программный комплекс.

Авиаконструкторы запатентовали изобретение, а также крыло с ячеистым заполнителем и технологию его изготовления. В настоящее время разработка готова к внедрению в массовое промышленное производство. Эксперты отмечают ее перспективность при создании беспилотников дальнего действия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ячейная полоса: инновационный материал ускорит создание беспилотников