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В МАИ придумали инновационное крыло для беспилотников

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Фото: Пресс-служба МАИ
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Ученые из Московского авиационного института (МАИ) предложили ячеистые панели в качестве заполнителя для крыла беспилотников. Инновационная структура увеличит прочность и жесткость конструкции. Разработка может применяться в качестве связующего звена при изготовлении трехслойных обшивок.

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Ячеистые панели можно производить из листовых материалов методом штамповки или формовки. Это позволит минимизировать ручной труд, что ускорит процесс сборки крыла беспилотника.

«Скорость изготовления — одно из главных достоинств технологии. Например, в лаборатории создание одной панели с помощью вакуумного формования заняло всего две минуты», — рассказал «Известиям» соавтор разработки, научный сотрудник института № 1 «Авиационная техника» МАИ Андрей Колпаков.

Специалист отметил, что конфигурация и форма ячеек может меняться в зависимости от начальных тактико-технических характеристик беспилотника. Для расчетов оптимальной структуры панелей ученые используют автоматизированный программный комплекс.

Авиаконструкторы запатентовали изобретение, а также крыло с ячеистым заполнителем и технологию его изготовления. В настоящее время разработка готова к внедрению в массовое промышленное производство. Эксперты отмечают ее перспективность при создании беспилотников дальнего действия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ячейная полоса: инновационный материал ускорит создание беспилотников

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