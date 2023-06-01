Гениальная уборка: робот совместит функции комбайна и коммунальной машины

Российские инженеры разработали роботизированную беспилотную платформу, которая может самостоятельно выполнять задачи по уборке улиц и обслуживанию фермерских хозяйств . На нее можно установить практически любое навесное оборудование. Благодаря гусеницам устройство проедет там, куда не смогут добраться обычные колесные машины. Создатели уже собрали опытный образец. По мнению экспертов, изобретение будет востребовано в своей нише, однако авторам еще предстоит пройти длинный путь до выхода устройства в массовое производство.

По улицам и фермам

Команда специалистов Polytech Voltage Machine Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработала беспилотную роботизированную платформу, предназначенную для автоматической уборки территорий от снега, грязи и пыли. Для нее уже спроектировано и изготовлено навесное оборудование в виде отвала спереди и щетки сзади . Также на машину можно установить сельскохозяйственный инвентарь и использовать ее для обработки посадок на небольших фермах, для которых не подходят обычные громоздкие тракторы .

Фото: Предоставлено пресс-службой

Еще одна особенность беспилотника состоит в том, что для движения он использует гусеницы, а не колеса, что сильно повышает его проходимость. Это позволяет выполнять задачи там, где не сможет проехать обычная коммунальная машина . Создатели уже собрали первый опытный образец.

— Рынок бесплотных платформ в России сейчас только зарождается. Нельзя просто пойти и купить подобную высокотехнологичную разработку. Есть несколько аналогов, которые сейчас проходят тестирование. Но наш робот отличается от них многофункциональностью за счет модульной конструкции и особого программного обеспечения , — сказал инженер Высшей школы транспорта СПбПУ Всеволод Гайдук.

Специалисты создали полностью оригинальную разработку. Команда спроектировала конструкцию, электрическую схему (система взаимосвязей составных частей механизма, который действуют при помощи электроэнергии) и программное обеспечение устройства . При сборке беспилотника инженеры использовали только российские и китайские комплектующие, поэтому при его производстве не возникнет проблем из-за санкций .

Длина устройства — 1,36 м, ширина — 1,2 м. На нем установлены два мощных электродвигателя , которые позволяют машине перевозить грузы массой до 150 кг и буксировать технику массой до 2 т. Максимальная скорость платформы — 25 км/ч, мощность — 22 кВт. Время работы на одной зарядке аккумулятора: от трех до девяти часов . Одна из самых сложных составляющих разработки — система технического зрения , с помощью которой робот ориентируется в пространстве. Она состоит из двух лидаров — устройств, которые с помощью света измеряют расстояние до объектов, а также из двух камер, системы инерциальной навигации и спутникового позиционирования .

Фото: Предоставлено пресс-службой

Предполагается, что оператор будет управлять платформой через интерфейс, где задается карта и точки, по которым робот должен передвигаться. Затем он сам, ориентируясь на сенсоры, передвигается по маршруту и объезжает препятствия.

Скорость зарядки аккумуляторов робота будет зависеть от мощности блока питания и, следовательно, от его стоимости. Она займет от двух до 10 часов . Однако конструкция позволяет заменить использованную батарею на полностью заряженную менее чем за пять минут.

Только прототип

Эта платформа относится к легкому классу. У нее небольшие масса и габариты, что определяет ее сферу применения , пояснил «Известиям» создатель коммунального беспилотника, начальник центра перспективных разработок автономных систем Московского политеха Николай Панокин. Из-за этих свойств она не подходит для замены машин-уборщиков на улицах городов . Это связано со следующим: для нее проблематично убирать высокий и слежавшийся снег, из-за небольших размеров она слишком долго будет убирать большие площади . При этом машину нельзя выпускать на дороги общего пользования. Однако это не недостаток, а особенность устройства, добавил он.

— Ее сфера применения — небольшие участки на территориях с ограниченным доступом. Пойдет ли разработка в массовое производство, пока сказать сложно . Для этого инженерам нужно решить ряд непростых задач, чтобы машина отвечала требованием по надежности в условиях воздействия вибраций, низкой и высокой температуры и так далее. Степень надежности смогут показать только испытания, — сказал Николай Панокин.

Фото: предоставлено пресс-службой

Стоимость платформы может оказаться высокой, так как в ее конструкции используются два лидара — это очень дорогостоящее на сегодняшний день оборудование, и для такого маленького робота это может стать проблемой .Тем не менее будет интересно проследить за внедрением платформы, отметил эксперт.

Робототехника развивается быстро. В сельском хозяйстве появляется всё больше беспилотных комбайнов, однако сделать машину для коммунальных служб — гораздо более сложная задача, потому что ей понадобится особая система управления и ориентации .

— Любые аварийные или ремонтные работы требуют принятия решений, а для искусственного интеллекта это сложно. Беспилотный автомобиль должен просто проложить маршрут из точки А в точку В и двигаться туда по правилам дорожного движения, а когда нужно принимать решение на ходу, пока непонятно, как заменить человека , — сказал исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

На данный момент это устройство — ходовой прототип, в некотором смысле средство визуализации идеи и проработки технологии создания самой гусеничной платформы , считает эксперт по технологиям создания беспилотного транспорта Тимур Идиатуллов.

— Конечно, в текущем виде использовать данный проект для коммунальных служб не имеет смысла. Разработчикам предстоит решить еще очень много задач , — сказал Тимур Идиатуллов.