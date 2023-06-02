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«Известия» раскрыли несколько секретов праздника выпускников «Алые паруса – 2023»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Алые паруса – 2023» пройдут 24 июня в традиционных местах: на Дворцовой площади, где состоится концерт звезд российской эстрады, и в акватории Невы, где выпускники увидят водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия».

Места встречи: где смотреть главный праздник выпускников «Алые паруса»
И как он изменится в 2022 году

По словам художника компании «Фабрика Арт» Николая Орлова, в этом году проект технически очень сложный. Достаточно оценить габаритные параметры: ширина сцены — 70 м, высота верхней точки — 24 м. И всё это пространство буквально нашпиговано новейшим оборудованием.

«У нас будет очень много света, видео, динамики, пиротехнических эффектов и воздушных номеров», — обещает Орлов.

Кроме того, зрителей ожидает совершенно нестандартный реквизит.

«Воздушные гимнасты будут играть в баскетбол и видеоигры», — приоткрыл завесу тайны менеджер инженерно-технического отдела Ильдар Ишниязов.

По словам специалиста, зрители увидят пятиметровые джойстики, изготовленные из пенопласта со стекловолокном (одной из тем концерта станет киберспорт), огромное баскетбольное кольцо и даже необычный летающий объект, декорированный художником-граффитистом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сценные вещи: появились первые подробности об «Алых парусах – 2023»

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