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МИД РФ выразил надежду на сбалансированную языковую политику в Киргизии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Парламент Киргизской Республики 31 мая принял законопроект «О государственном языке». Россия рассчитывает, что руководство страны будет проводить сбалансированную языковую политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Принятый в третьем чтении документ обязывает государственных и муниципальных служащих владеть государственным (киргизским) языком и сдавать соответствующие экзамены. Делопроизводство также должно осуществляться на госязыке.

«Партнеры заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык. В связи с этим рассчитываем, что руководство Киргизской Республики в духе наших союзнических отношений будет проводить сбалансированную языковую политику, направленную как на развитие киргизского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка», — сказано в ее комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства РФ 1 июня.

Дипломат напомнила, что принятый законопроект обсуждался с 2021 года и претерпел ряд корректировок, в том числе из-за критических замечаний со стороны русскоязычного населения республики. В частности, были внесены отсутствовавшие ранее положения о гарантиях всем этносам на сохранение и развитие родного языка, указала Захарова.

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27 апреля на открытии международной научной конференции «Русский язык в современном билингвальном пространстве» постпред РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов заявил, что страны СНГ проявляют заинтересованность и демонстрируют потребность в изучении русского языка.

Причиной этому, по словам Грозова, является развитие межгосударственных отношений между странами Содружества.

Тогда же, в апреле, говоря о странах Центральной Азии, Россотрудничество пришло к выводу, что русский язык там остается достаточно распространенным. Минимальное количество жителей, знающих и использующих его, насчитывается в Туркмении (40%), максимальное количество — в Казахстане (90%).

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