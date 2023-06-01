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В Совбезе заявили о выпуске в РФ более 600 танков в 2023 году

Медведев: в 2023 году промышленность РФ выпустила более 600 танков
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В 2023 году промышленность РФ выпустила более 600 танков. Об этом 1 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время своего визита на общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области.

«Если брать самые значимые вещи: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, то эти цифры очень впечатляющие. Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков», — заявил Медведев на видеозаписи обращения к солдатам, которая опубликована на его странице социальной сети «ВКонтакте».

Зампред Совбеза РФ назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в России за последний год, отметив при этом, что он сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство.

По его словам, к этому моменту Россия по большинству параметров вышла на уровень выпуска военной и специальной техники, а также средств поражения, который какое-то время казался фантастическим. Однако даже при таких результатах в оборонной промышленности страны есть еще чем заниматься.

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Высокие характеристики российских танков отмечают бойцы в зоне спецоперации на Украине. Командир экипажа танка Т-90 «Прорыв» с позывным Малыш в ходе разговора 1 июня с корреспондентом «Известий» рассказал, что благодаря хорошей защищенности машины остался жив после взрыва снаряда прямо под российским танком.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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