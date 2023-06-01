Количество мест в поездах «Сапсан» между Москвой и Петербургом удвоят 9-13 июня

Количество мест в поездах «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом будет удвоено 9–13 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) сообщила в четверг, 1 июня.

«Удваиваем количество мест в «Сапсанах» на июньские праздники. Заполняемость «Сапсанов» на многих рейсах в праздничные дни июня уже достигла 100%. Вслед за спросом мы удвоили составность ряда поездов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В РЖД уточнили, что сдвоенные «Сапсаны» отправятся из столицы 9 июня в 17:40 и 21:00, 12 июня — в 21:00, 13 июня — в 5:55, а из Санкт-Петербурга — 9 июня в 13:00 и 12 июня в 17:00, пишет «Москва 24».

Ранее, 29 мая, в Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня России граждан в июне ожидают четырехдневная рабочая неделя и длинные выходные.

В этом году праздничный день выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня.