Россиянам напомнили о трех выходных и короткой рабочей неделе в июне
Четырехдневная рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в июне в связи с празднованием Дня России. Об этом напомнили в Роструде в понедельник, 29 мая.
«В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня», — говорится в сообщении.
В этом году праздничный день выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, уточняет RT.
Ранее, в ночь на 28 мая, салют состоялся в честь 320-летия Санкт-Петербурга, сообщает телеканал «Звезда».
Начался праздник с зажжения факелов на Ростральных колоннах, пишет Life.Ru. Также к легендарному Медному всаднику — памятнику Петру Великому возложили цветы. Ровно в полдень в городе услышали традиционный залп пушки Петропавловской крепости.
В самом центре города, на Сенатской площади, весь день с огромных видеоэкранов звучали поздравления от почетных граждан города и деятелей культуры. Вечером на Дворцовой площади прошел концерт классики под открытым небом. Завершился праздник грандиозным фестивалем огня, на котором выступили пиротехники разных стран.