Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
В Москве состоялось первое заседание Клуба ПМЭФ
Мир
Генерал армии Франции назвал уход покровителей Зеленского решением конфликта на Украине
Политика
Песков допустил разговор Путина с Эрдоганом в ближайшее время
Экономика
Аналитик не исключил снижения цены на газ в Европе ниже $200
Политика
В ГД указали на желание ряда политиков в ЕС сделать карьеру на конфронтации с РФ
Мир
В МИДе заявили о нацеленности РФ реализовать все экономические проекты с Турцией
Авто
Минпромторг планирует изменить порядок локализации автомобилей в России
Политика
Путин ратифицировал соглашение РФ и Киргизии о создании региональной системы ПВО
Мир
Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты
Авто
С июня в России ужесточат требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям
Политика
Американист усомнился в завершении бюджетного кризиса в США
Политика
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Россиянам напомнили о трех выходных и короткой рабочей неделе в июне

Роструд напомнил о трех выходных в связи с празднованием Дня России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четырехдневная рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в июне в связи с празднованием Дня России. Об этом напомнили в Роструде в понедельник, 29 мая.

«В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня», — говорится в сообщении.

В этом году праздничный день выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, уточняет RT.

Ранее, в ночь на 28 мая, салют состоялся в честь 320-летия Санкт-Петербурга, сообщает телеканал «Звезда».

Начался праздник с зажжения факелов на Ростральных колоннах, пишет Life.Ru. Также к легендарному Медному всаднику — памятнику Петру Великому возложили цветы. Ровно в полдень в городе услышали традиционный залп пушки Петропавловской крепости.

В самом центре города, на Сенатской площади, весь день с огромных видеоэкранов звучали поздравления от почетных граждан города и деятелей культуры. Вечером на Дворцовой площади прошел концерт классики под открытым небом. Завершился праздник грандиозным фестивалем огня, на котором выступили пиротехники разных стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023