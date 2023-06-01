Голова в облаках

Первыми облачными сервисами для пользователей стала почта, которая хранила их письма и документы где-то «там». На самом деле в них нет ничего эфемерного. В огромных дата-центрах облачных провайдеров установлены тысячи серверов, способных хранить петабайты информации. Там базируются сотни приложений, которыми пользуются миллионы людей.

Почти каждый раз, когда что-то делаете на смартфоне, применяете облачные сервисы. Например, открываете агрегатор такси, сервис доставки еды, каршеринг, интернет-магазин. Скорее всего они используют какого-нибудь российского провайдера — например, витрина сети «Магнит» в приложении Delivery Club развернута в облаке VK Cloud.

Компании арендуют в облаках вычислительные мощности — в том количестве, которое нужно прямо сейчас, используют облачные ИТ-сервисы и размещают свои решения. Это проще, чем строить собственные дата-центры и закупать дорогостоящее оборудование. И главное — быстрее.

В результате интерес к облачным технологиям в России растет — в прошлом году рынок облаков в России увеличился на 41% до 86,6 млрд рублей. И эта тенденция — общемировая, Gartner прогнозирует, что в 2025 году 95% новых проектов будет запускаться в облаках.

Облачные сервисы изменили подход не только к бытовым вопросам, но и рабочие будни специалистов из разных сфер. Они активно пользуются возможностями совместного редактирования документов, которые хранятся в облаке. Появились корпоративные супераппы, объединяющие в одном приложении мессенджер, видеоконференцсвязь, календарь и менеджер задач.

Крупные компании кроме клиентских сервисов переводят в облака бэк-офис. Вместо бумажных процессов — кадровый электронный документооборот (КЭДО), налоговый учет и бухгалтерская отчетность онлайн. Например, КЭДО позволяет онлайн принять нового сотрудника, оплачивать труд и отправить в отпуск — ни разу не увидев его в офисе.

Сервисы «умнеют» — начинают использовать функциональность на основе технологий искусственного интеллекта. Такие приложения требуют существенных вычислительных ресурсов, поэтому развитие AI- и ML-технологий приведет к дальнейшему проникновению облаков в нашу жизнь.

Например, большинство чат-ботов не всегда правильно понимают запрос пользователя. Это раздражает. Чтобы превращаться в настоящих цифровых помощников, наделенных искусственным интеллектом, им нужны большие базы обучающих материалов и вычислительные мощности облака для тренировки. Примерно каждые 10 лет скучное увеличение производительности процессоров превращается в прорывы: компьютер обыгрывает человека в шахматы, побеждает чемпиона мира по го, а chatGPT и самого великого математика Тьюринга убедил бы, что прошел его тест на мышление.

Перспективы применения облачных технологий в медицине грандиозны. Сейчас электронные записи о пациентах переводятся в облака. Это уже польза, если врач в любом уголке страны на приеме сможет учесть написанное в вашей медицинской карте. Но представьте, что искусственный интеллект сможет проанализировать ее данные и обозначить риски возникновения заболевания. Облачные платформы становятся ключевыми «двигателями» новейших технологий в жизни. Компании получают от них уже готовые инструменты для работы с большими данными и искусственным интеллектом. Например, крупные ритейлеры запускают программы лояльности, основанные на аналитике данных. Информация о покупках каждого клиента обрабатывается в облаке и подбирает спецпредложение, которое релевантно именно ему. Есть надежда, что в недалеком будущем, вам сделают предложение, от которого невозможно отказаться.

У любой популярной технологии есть обратная сторона. Если она встречается на каждом шагу, то мы зависим от нее. Человек, вышедший из дома без смартфона, на себе почувствует важность облачных технологий, если у него не будет работать ни один сервис в телефоне. Чтобы этого не произошло, компании не только развивают функциональность своих сервисов, но и вкладываются в информационную безопасность.

Например, в России есть правила, регулирующие хранение персональных данных пользователей — федеральный закон 152-ФЗ. Требования к таким решениям строги и соответствие им надо регулярно подтверждать. Но облачные провайдеры научились их выполнять. Это позволяет использовать облачные сервисы даже бизнесу, которому требуется обрабатывать персональные данные: интернет-магазинам, сервисам лояльности и т. п.

Надежны ли облака? Ведь в новостях часто можно прочесть про утечки данных. Согласно исследованиям экспертов по кибербезопасности, основные причины утечек — это человеческий фактор. Правила безопасности известны, но их надо выполнять, а сотрудники ошибаются или бывают обмануты злоумышленниками. Поэтому стремительная виртуализация многих бытовых и рабочих процессов требует повышения цифровой грамотности пользователей.

Роль онлайн-сервисов и технологий людей растет, а значит, облака продолжат проникать в нашу жизнь. Опрос VK Cloud показал, что к 2025 году 85% российских компаний будут использовать облачные технологии. Они не управляют нами, а помогают выполнять рутинные задачи. Но принимать решение и нести за них ответственность все равно придется нам.