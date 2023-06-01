Месси покидает ПСЖ

Лионель Месси все-таки покидает французский футбольный клуб ПСЖ с окончанием сезона. Об уходе легендарного футболиста сообщил тренер «парижан» Кристоф Гальтье. Наставник ПСЖ: было честью работать с лучшим игроком в истории футбола, передает телеканал «Известия». Последний матч за ПСЖ Месси сыграет на домашнем стадионе клуба «Парк де Пренс» 2 июня. Месси выступал за «парижан» с лета 2021 года, провел за клуб 74 матча, забив 32 мяча и сделав 35 голевых передач. С окончанием сезона в Лиге 1 величайший футболист современности станет свободным агентом.

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