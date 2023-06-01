Псковская область получила 1,8 млрд рублей на строительство экотехнопарка

Псковская область получила из федерального бюджета субсидию на строительство экотехнопарка. Сумма составила 1,8 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности регионального правительства за 2022 год в четверг, 1 июня.

«Буквально на днях получил подтверждение, что на этот год нам выделили почти 1,8 млрд федеральной субсидии на эти цели», — цитирует Ведерникова Псковская Лента Новостей.

Экотехнопарк планируется запустить в 2024 году. По словам губернатора, объект полностью изменит ситуацию в сфере утилизации отходов в регионе.

В мае сообщалось, что в Томской области скорректировали проектно-сметную документацию по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО), расположенного недалеко от села Новомихайловка под Томском. После обновления сумма выросла до 1 млрд рублей.