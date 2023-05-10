Стоимость рекультивации полигона ТБО под Томском оценили в 1 млрд рублей

В Томской области скорректировали проектно-сметную документацию по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО), расположенного недалеко от села Новомихайловка под Томском. После обновления сумма составила 1 млрд рублей, сообщила и.о. заммэра — начальника департамента финансов горадминистрации Анна Мальсагова на заседании гордумы 10 мая.

«Нам нужно было обновить проектно-сметную документацию. Ее пересчитали. Стоимость по всему проекту оценена в 1 млрд 7 млн 219 тыс. рублей. На сегодняшний день работы на полигоне выполнены на 164 млн рублей», — рассказала Мальсагова.

Однако, по словам заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, реальная стоимость составит порядка 600–700 млн рублей. Приведенные в проекте цифры являются расчетными, а практика показывает значительно меньший объем затраченных средств, объяснил чиновник.

Известно, что финансировать продолжение рекультивации будут из регионального бюджета.

Как уточняет РИА «Томск», рекультивация мусорного полигона в Новомихайловке стартовала в 2020 году. Тогда работы оценивались в 447,3 млн рублей. К ноябрю 2022-го подрядчик выполнил рекультивацию на 35%, после чего отказался продолжать работы, сославшись на рост издержек. Власти Томска намеревались скорректировать проект.