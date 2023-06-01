Российские «Зеленые карты» перестали работать в Евросоюзе

С 1 июня 2023 года в странах Евросоюза, а также в Швейцарии и Великобритании перестали действовать российские страховые сертификаты «Зеленая карта», которые предназначены для страхования гражданской ответственности автовладельцев при поездках за рубеж, сообщает 1 июня, в четверг, пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

«Зеленые карты» Евросоюза, Швейцарии и Великобритании с указанной даты прекращают действие на территории России независимо от указанного в сертификате срока действия. Аналогично и российские «Зеленые карты» перестают действовать на территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Российские страховые организации ― члены бюро «Зеленая карта» не имеют права выдавать сертификаты со сроком действия после 31 мая 2023 года», ― сообщают представители ассоциации.

Теперь для поездок на зарегистрированном в России автомобиле по дорогам ЕС, Великобритании и Швейцарии водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования.

Тем временем поездки в другие страны, где действуют «Зеленые карты», продолжают работать без ограничений. Речь идет об Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Турции.

Ранее, 18 апреля, стало известно, что Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, по которому срок действия полисов ОСАГО можно будет сократить до одного месяца. Авторы поправок считают, что такие короткие договоры позволят автовладельцам сэкономить.