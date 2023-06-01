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Tesla открыла предзаказ на модель Roadster

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Фото: Global Look Press/Tesla Motors
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На официальном сайте американского производителя электромобилей Tesla 1 июня, в четверг, появилась форма предзаказа новой модели Roadster, которая поступит в продажу в конце 2024 года.

Чтобы оформить предзаказ, покупателю необходимо внести первичную сумму в размере $5 тыс. Полная стоимость электрокара Roadster ― $45 тыс. (примерно 3,63 млн рублей).

Накануне стало известно, что серийная сборка Roadster начнется несколько позже, чем изначально задумывал производитель: в конце 2024 года. Напомним, электромобиль, прототип которого вышел в 2017 году, должен был оказаться в продаже в 2020-м, затем начало продаж перенесли на 2021-й.

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В ходе ежегодной конференции акционеров Tesla, состоявшейся 16 мая, гендиректор американской компании Илон Маск продемонстрировал тизер нового электромобиля и уточнил, что новинки будет две. Других подробностей, кроме изображения силуэта автомобиля, Маск не озвучил. Он добавил, что для презентации новых электромобилей компания проведет отдельные мероприятия.

Вероятно, на тизере изображен немного переработанный серийный кроссовер Tesla Model Y. Как стало известно, американский производитель вплотную занялся модернизацией Model Y: экспериментальные образцы новой версии получили название Project Juniper. По мнению инсайдеров, новинка может появиться в продаже в 2024 году.

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