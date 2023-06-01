Актер Арми Хаммер сообщил о снятых с него обвинениях в изнасиловании

С американского актера Арми Хаммера сняты обвинения в изнасиловании. Об этом 31 мая он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Хаммер поблагодарил окружного прокурора за тщательное расследование.

«Я с нетерпением жду начала долгого и трудного процесса восстановления моей жизни теперь, когда мое имя очищено», — подытожил Хаммер.

В марте 2021 года Хаммера обвинила в изнасиловании девушка по имени Эффи. Она познакомилась с артистом в соцсетях в 2016 году, когда ей было 20 лет. Хаммер якобы надругался над ней 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.

По словам потерпевшей, он насиловал ее на протяжении четырех часов, а также бил головой о стену и наносил другие физические увечья.

При этом защита Хаммера сразу опровергла выдвинутые обвинения.

Как напоминает «Газета.Ru», зимой 2021 года в Сети появились также скриншоты переписок Хаммера с неизвестными девушками. Судя по ним, актер намекал одной из них на то, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма.