В Пензе пьяный мужчина станцевал на чужом авто

В Пензе мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил танцы на чужом автомобиле, сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии в четверг, 1 июня.

О нетрезвом танцоре сообщили в правоохранительные органы жители улицы Калинина. 33-летний молодой человек плясал на крыше припаркованной Chevrolet Lacetti.

Приехавших на место происшествия сотрудников Росгвардии встретил хозяин машины. По его словам, балагур на замечания никак не реагировал. В результате нарушителя задержали и передали полиции. Сумма ущерба устанавливается.

В конце мая сообщалось, что пьяный 13-летний подросток на внедорожнике устроил ДТП в Нижнеудинске. В результате женщина — водитель легковушки получила травмы.