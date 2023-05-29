Пьяный 13-летний подросток на внедорожнике устроил ДТП в Нижнеудинске

Подросток в состоянии алкогольного опьянения на внедорожнике устроил ДТП с пострадавшим в Нижнеудинске Иркутской области, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы регионального главка и прокуратуры Приангарья.

Авария произошла вечером 28 мая. На перекрестке 13-летний мальчик за рулем Mitsubishi Montero Sport столкнулся с Honda Fit. В результате женщина — водитель легковушки получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу.

Правоохранители выяснили, что подросток за рулем был пьян. По его словам, ранее отец разрешал ему покататься на автомобиле, но в этот раз он взял машину без спроса.

На родителей нарушителя составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении за передачу автомобиля лицу без водительских прав. Установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле прокуратуры.

Ранее в этот же день сообщалось, что десятилетний ребенок за рулем питбайка пострадал в ДТП в Карелии. Он не уступил дорогу машине «ВАЗ» во время выезда с прилегающей территории.