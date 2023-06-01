В июне выходит в прокат спортивная драма «Вперед»

На экраны российских кинотеатров выходит остросюжетная спортивная драма «Вперед», снятая известными казахскими кинематографистами. Фильм — победитель многочисленных международных кинофестивалей появится в широком прокате 8 июня 2023 года.

«Вперед» — искренне рассказанная история о судьбе двух братьев-сирот, неожиданно взлетевших на вершину мировой легкой атлетики. По сюжетному накалу картина напоминает культовые ленты «Легенда 17» и «Движение вверх», в которых спортивные баталии и личные трагедии героев, причудливо переплетаясь, держат зрителей в напряжении до самой последней секунды.

Братья Аскар и Бекзат после смерти отца становятся грозой родного казахского аула и не видят для себя никакого будущего, кроме криминального. За очередным ограблением их застает знаменитый тренер по легкой атлетике. Интуитивно почувствовав заложенный в ребятах потенциал, тренер увозит молодых людей в город и, несмотря на их яростное сопротивление, начинает жесткие спортивные тренировки. Большие победы не заставили себя ждать, но испытания на этом не закончились, и вскоре молодым людям придется сделать смертельно опасный выбор.

Постановщиком этого увлекательного фильма выступил казахский режиссер Ернар Нургалиев. Одна из его наиболее известных работ — картина «Жаным, ты не поверишь!». Над сценарием работало трио: Максим Акбаров, Ауэз Ауэзов, Тимур Акбаров.

Главные роли в фильме исполнили Жандос Айбасов, Ербол Семкулов, Ерик Жолжаксынов и Карина Кудекова.

«Вперед» уже стал триумфатором многочисленных международных фестивалей — от Швеции до Италии, выходил в основной конкурсный отбор на фестивалях в Китае, Корее, Бразилии, Мексике и Боливии. В Москве лента одержала победу на международном кинофестивале Leonid Khromov International Film Festival (LKIFF).