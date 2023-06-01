Врач назвал продукты с высоким содержанием вредного холестерина

Холестерин разделяют на «хороший» и «плохой». О том, чем они отличаются, в чем опасность «плохого» холестерина, а также в каких продуктах он содержится в большом количестве, «Известиям» 1 июня рассказал врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин.

Он начал с того, что холестерин — это жирорастворимое вещество, которое содержится в каждой клетке нашего организма и участвует в строительстве клеточных мембран, синтезе гормонов, желчных кислот и витамина D. Около 80% холестерина вырабатывает печень. Оставшаяся часть поступает в организм вместе с пищей.

«В обиходе можно встретить такие понятия, как «хороший» и «плохой» холестерин. На самом деле вещество одно и то же. А вот его качество определяется липопротеинами — своего рода упаковками, которые переносят холестерин по организму», — рассказал Брыкин.

Так, по его словам, «хороший» холестерин запечатан в липопротеины высокой плотности. Его молекулы очень маленькие, они свободно проходят по сосудам, а заодно захватывают излишки жиров и переносят их в печень для переработки.

«Плохой» холестерин связан с липопротеинами низкой и очень низкой плотности. Он намного крупнее и из-за этого «цепляется» за микроповреждения внутри сосудов и прилипает к стенкам. Со временем такие скопления превращаются в атеросклеротические бляшки. Соответственно, чем больше «плохого» холестерина в крови — тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, отметил Брыкин.

«Много «плохого» холестерина в сливочном масле. В 100 г этого продукта содержится 185 мг холестерина. Конечно, полностью отказываться от масла не стоит: в нем есть витамины A, E, K, D, С и B, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Чтобы получить эти полезные вещества, достаточно съедать 10–20 г сливочного масла в день», — сообщил врач.

Также, по его словам, богаты «плохим» холестерином мясные субпродукты, особенно мозги, почки, печень, а также яичные желтки и майонез. Ограничить их употребление будет полезно людям с избыточным уровнем холестерина в крови. Майонез, например, можно заменить на сметану, йогурт или горчичные соусы.

Еще один источник «вредного» холестерина, который назвал Брыкин, — сыр высокой жирности. Поэтому, чтобы снизить риск атеросклероза, он рекомендовал обратить внимание на мягкие сорта сыра, например фету, брынзу, моцареллу.

«К продуктам, содержащим большое количество холестерина, я бы отнес еще полуфабрикаты: колбасы, сардельки и т.д. А вот пальмовое масло, вопреки распространенному мифу, не влияет на уровень холестерина в крови», — подчеркнул он.

В заключение врач отметил, что для снижения холестерина необходима физическая активность, а также питание с высоким содержанием клетчатки и полиненасыщенных жирных кислот.

5 мая ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, что человеку с высоким уровнем холестерина назначают диету с ограничением потребления мяса, особенного жирного. В некоторых случаях необходимо выделить два дня в неделю без продуктов животного происхождения. Кроме того, к диете она рекомендовала добавить физические нагрузки.