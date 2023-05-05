Врач назвала способы снизить повышенный уровень холестерина

Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова в пятницу, 5 мая, рассказала, что снизить повышенный уровень холестерина помогут диета и физические нагрузки.

Человеку с высоким уровнем холестерина назначают диету с ограничением потребления мяса, особенного жирного, пояснила эксперт. В некоторых случаях необходимо выделить два дня в неделю без продуктов животного происхождения. Повторный анализ можно сдать спустя 3–6 месяцев, чтобы проверить эффективность диеты.

Молчанова рекомендует добавить к диете и физические нагрузки. Утренней зарядке, по ее мнению, следует уделять хотя бы 10 минут. Врач отметила, что при желании можно заняться дополнительной активностью, но с учетом собственной физической выносливости.

«Кроме того, нагрузки должны приносить удовольствие. Сейчас, в хорошую погоду, отличным вариантом могут стать езда на велосипеде, пробежки, прогулки хотя бы по полчаса в день. С ходьбой можно ориентироваться и на количество шагов: около 6–10 тыс. шагов будет достаточно», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Молчанова обратила внимание, что в некоторых случаях диета и физические упражнения не помогают снизить холестерин. Тогда пациентам назначают препараты, например, статины.

Тем не менее эксперт советует даже в таких случаях не отказываться от диеты и физических нагрузок. Усилия по снижению холестерина значительно уменьшают риск сердечно-сосудистых проблем, в том числе инфаркта и инсульта, заключила она.

Ранее, 24 апреля, диетолог Ирина Писарева перечислила противопоказания для употребления мяса. Специалист отметила, что от употребления мяса лучше отказаться людям с нарушением обмена веществ, поскольку в мясных продуктах содержится много белка. Также мясо опасно для людей с высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.