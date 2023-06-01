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Военный эксперт рассказал о технических характеристиках РСЗО «Смерч»

Военный эксперт Литовкин: РСЗО «Смерч» — очень грозное оружие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин 1 июня рассказал «Известиям» о технических характеристиках реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

«Это система, у которой 12 направляющих, каждая по 30 см. Ракеты летят на дальность до 70–80 км, квадратуру до 60 га может накрыть. Ракеты могут быть осколочные и осколочно-фугасные, кассетные, могут иметь специальную боевую часть. Это очень грозное оружие. Это, примерно, как американский HIMARS, только, на мой взгляд, лучше. «Торнадо-С» — это модернизированный «Смерч», который может получать информацию от беспилотников, управляться автоматической системой вычисления координат», — сказал эксперт.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что огнем реактивной системы залпового огня «Смерч» группировки Вооруженных сил РФ «Восток» был поражен украинский пункт управления в селе Трудовое на запорожском направлении.

На этом же направлении мотострелковые подразделения вскрыли и минометным огнем уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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