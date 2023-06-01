Жару до +35 градусов спрогнозировали в Оренбургской области

Синоптики прогнозируют усиление жары на территории Оренбургской области. К выходным температура повысится до +35 градусов.

Согласно прогнозам, 1 июня в регионе будет облачно. РИА «Оренбуржье» уточняет, что температура достигнет +33 градусов.

2 июня на западе Оренбуржья ожидаются грозы и дожди Температура воздуха ночью опустится до +16…+21 градуса, на севере до +10…+15 градусов. В дневные часы ожидается +30…+35 градусов.

3 июня жара сохранится. В ночные часы ожидается +14…+19 градусов, днем воздух прогреется до +35 градусов, пишет «Урал56.Ру». Лишь на западе максимальная температура составит +29 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре на Урале, в Сибири и Поволжье. По мнению метеоролога, в регионах ожидается засушливый период.