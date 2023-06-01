Промышленный комплекс и логистический парк построят в Москве

В Москве построят промышленный комплекс и логистический парк в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом в среду, 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, промышленный комплекс появится в районе Покровское-Стрешнево, а логистический парк построят в поселении Марушкинское, уточняет телеканал «360».

Как рассказал Собянин, в промышленном комплексе площадью 2,2 тыс. кв. м будет 56 рабочих мест. Логистический парк на площади 181 тыс. кв. м даст городу 8 тыс. рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердили в столице в 2019 году, отмечает сайт aif.ru. Программа обеспечивает сбалансированную застройку новых районов столицы. Одновременно с жилыми кварталами строятся социальные объекты, деловые центры, промышленные комплексы, пишет НСН.

«И люди, покупая квартиру, получают всё необходимое для жизни, включая возможность работать рядом с домом», — цитирует мэра «Москва 24».

Строительство обеспечивает рабочими местами свыше 66 тыс. человек.

29 мая заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве проведут комплексную реорганизацию бывшей промзоны «Вагоноремонт».

На месте бывшей промзоны построят жилье, общественно-деловые и социальные объекты и производства.