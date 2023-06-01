Мошенники атакуют не только взрослых людей, но и детей. Для них существуют особые схемы обмана. Одна из наиболее популярных — обещание легкого заработка в интернете. Например, злоумышленники используют ресурсы, оформленные с использованием персонажей известных фильмов и мультфильмов, которые маскируются под экономические онлайн-игры, сообщили «Известиям» в Банке России.

Такие порталы работают по принципу финансовых пирамид: туда предлагается внести деньги, но в итоге вернуть их не получится.

Вторая распространенная схема обмана — через компьютерные игры, заявили в Почта Банке. Мошенники могут писать детям в личных сообщениях, предлагая покупку за настоящие деньги внутриигровой валюты, бонусов, коллекционных предметов или развития персонажа. Подростки перечисляют средства, но не получают обещанного.

В топ-3 схем обмана также входят фишинговые сайты для геймеров, рассказали в ВТБ. На таких ресурсах выкладывают предложения с фейковыми распродажами популярных компьютерных игр. После перечисления денег дети не смогут воспользоваться покупкой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мал мала больше: названы самые опасные схемы мошенничества против детей