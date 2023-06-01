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ОПЕК запретила журналистам нескольких западных СМИ посещать мероприятие в Вене

FT: ОПЕК ввела запрет для журналистов Reuters и Bloomberg на посещение штаб-квартиры
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Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA
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Несколько крупных западных изданий получили запрет на присутствие своих журналистов в штаб-квартире Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), где в грядущие выходные пройдет встреча с обсуждением условий нефтедобычи во вторую половину года, пишет 31 мая Financial Times со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal было отказано в приглашениях в штаб-квартиру ОПЕК в Вене. ОПЕК намерена встретиться с Россией в воскресенье, чтобы согласовать политику добычи нефти на вторую половину года», — пишет газета.

Со ссылкой на информаторов издание утверждает, что такое решение ОПЕК было принято министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом — сводным братом наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который подвергается давлению с целью повышения цен на сырую нефть — источник экономической силы королевства.

Газета предполагает, что журналисты запрещенных СМИ часто выдают материалы до фактического окончания встреч ОПЕК или ОПЕК+, что приводит к колебаниям цен на нефть.

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25 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что страны ОПЕК+ совместно с Россией на встрече 4 июня обсудят состояние нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений.

Встречи ОПЕК+ сфокусированы на обсуждении состояния нефтяного рынка и достижении согласия по будущим действиям, чтобы реализовать дальнейшую сбалансированность, отметил вице-премьер.

17 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что сокращение Россией добычи энергоресурсов связано с необходимостью поддержания цен на мировом рынке. Он подчеркнул, что уровень добычи нефти в РФ остается на должном уровне, несмотря на ее сокращение.

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