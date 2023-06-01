Финуполномоченный заявил о необходимости создания института соцомбудсмена

Для решения споров в пенсионной сфере необходимо создать институт социального омбудсмена. Любые попытки, например, через комиссии, решить эту проблему под эгидой госструктур не вызовут доверия у населения и будут неэффективны. Об этом в интервью «Известиям» заявил главный финуполномоченный Юрий Воронин.

По его словам, комиссии по решению пенсионных споров — вчерашний день. Такая практика существовала в Советском Союзе, этот опыт использовался и в Швеции, где от него отказались в пользу более современного института социального омбудсмена.

«Проблема комиссий в том, что создавать их будут всё равно при том же Соцфонде. И смысл обращаться в ведомство, которое тебе уже отказало? Подавать иск в суд — риск, что проиграешь и потеряешь деньги на пошлину, издержки. Омбудсмен в этом плане хорош тем, что бесплатно может рассмотреть жалобу, независимо и по закону. Это не госструктура, а институт гражданского общества. Зачем брать уже замшелые формы и пытаться что-то с помощью них сделать, когда можно сделать институт социального омбудсмена?» — подчеркнул Воронин.

Он считает, что такой независимый арбитр может добиться эффекта, которого раньше не было, — доверия населения к решению такого вида споров.

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