Реклама
Прямой эфир
Спорт
Юношеская сборная РФ обыграла соперников из «Коринтианс» на Кубке БРИКС
Мир
Глава Пентагона Остин заявил об отказе Ли Шанфу встретиться в Сингапуре
Мир
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Посол РФ в Сербии назвал силы НАТО одним из факторов эскалации в Косово
Происшествия
Украинские боевики трижды за три часа обстреляли Донецк
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки
Происшествия
Человек пострадал в результате обстрела ВСУ Запорожской области
Мир
В посольстве РФ допустили введение Западом санкций против Сербии
Мир
МИД Норвегии призвал не переоценивать контрнаступление ВСУ
Армия
Российские военнослужащие отразили атаку пешей группы украинских боевиков
Мир
Лавров прилетел в ЮАР для участия в заседании БРИКС
Мир
Крупный пожар на 5 тыс. кв. м вспыхнул в одном из районов Берлина

Финуполномоченный заявил о необходимости создания института соцомбудсмена

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для решения споров в пенсионной сфере необходимо создать институт социального омбудсмена. Любые попытки, например, через комиссии, решить эту проблему под эгидой госструктур не вызовут доверия у населения и будут неэффективны. Об этом в интервью «Известиям» заявил главный финуполномоченный Юрий Воронин.

Старикам тут вместо: в РФ хотят создать спецкомиссии по пенсионным спорам
Зачем нужен такой орган и будет ли он эффективен

По его словам, комиссии по решению пенсионных споров — вчерашний день. Такая практика существовала в Советском Союзе, этот опыт использовался и в Швеции, где от него отказались в пользу более современного института социального омбудсмена.

«Проблема комиссий в том, что создавать их будут всё равно при том же Соцфонде. И смысл обращаться в ведомство, которое тебе уже отказало? Подавать иск в суд — риск, что проиграешь и потеряешь деньги на пошлину, издержки. Омбудсмен в этом плане хорош тем, что бесплатно может рассмотреть жалобу, независимо и по закону. Это не госструктура, а институт гражданского общества. Зачем брать уже замшелые формы и пытаться что-то с помощью них сделать, когда можно сделать институт социального омбудсмена?» — подчеркнул Воронин.

Он считает, что такой независимый арбитр может добиться эффекта, которого раньше не было, — доверия населения к решению такого вида споров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Если ты бедный банк, нечего тебе делать на этом рынке»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023