В Кабардино-Балкарии из-за обильных осадков реки вышли из берегов

В реках Кабардино-Балкарии поднялся уровень воды из-за сильных, ливневых дождей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону 31 мая.

По данным Гидрометцентра республики на 21:00 (совпадает с мск), уровень воды в реках повысился в пределах нормы, неблагоприятных отметок не достигает. Электроэнергию отключили в семи селах Терского района: Арик, Красноармейское, Опытное, Джулат, Новая Балкария, Урожайное и Хамидия. Всего под отключение попало более 11 тыс. человек.

«На территории КБР, по данным Гидрометцентра, действует неблагоприятный прогноз: в течение суток ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, на реках повышение уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее, 25 мая, из-за ливня затопило дороги в нескольких районах и многоэтажный дом в Новой Москве. Отмечалось, что в одном из домов ЖК «Солнцево парк» вода лилась по электрощитам и затопила лифт.