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В Москве затопило улицы и дома из-за мощного ливня

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Фото: соцсети
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В столице из-за сильного ливня затопило дороги в нескольких районах и многоэтажный дом в Новой Москве. Об этом в четверг, 25 мая, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что в одном из домов ЖК «Солнцево парк» вода льется прямо по электрощитам и затоплен лифт. На улицах и дорогах образовались огромные лужи. Во дворах затоплены припаркованные автомобили, а на трассе «машины словно плывут по дорогам», делятся москвичи.

«Вот, плывут. В Москве прошел дождь», — говорит автор одного из видеороликов.

В результате непогоды на дорогах образовались пробки. В настоящее время они оцениваются в шесть баллов. Согласно информации сервиса «Яндекс Пробки», движение затруднено на Третьем транспортном и Садовом кольцах, на участках внешней и внутренней стороны МКАД, а также на вылетных магистралях из города.

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Из-за ливня и грозы в столице объявили желтый уровень погодной опасности, предупреждение будет действовать до 21:00. В МЧС жителей столицы призвали быть осторожнее.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в свою очередь попросили водителей держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

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