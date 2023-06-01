С 1 июня заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет сложнее получить кредит
С 1 июня заемщикам с высокой долговой нагрузкой станет сложнее получить кредит или заем. В четверг начали действовать новые макропруденциальные лимиты (МПЛ, напрямую влияют на структуру потребкредитования за счет ограничения доли высокорискованных кредитов и займов) по необеспеченным кредитам. Центробанк снизил лимит рискованных заимствований для III квартала 2023 года на 5 п. п. по сравнению со значениями для II квартала.
Для банков обновленные лимиты составят 20% на кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 80% и выше, для МФО — 30%.
Свое решение ужесточить ограничения на заимствования с высоким риском ЦБ пояснил намерением дестимулировать кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения сроков кредитов.
«Ужесточение требований регулятора к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой, на наш взгляд, позволит оздоровить рынок, снизить уровень закредитованности физических лиц и просрочки. Банк России проводит довольно гибкую и взвешенную политику, которая сохраняет баланс интересов как заемщиков, так и кредиторов в условиях сложной экономической ситуации и продолжающегося снижения уровня реально располагаемых доходов», — прокомментировала эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова.
Вместе с тем эксперт отметила, что некоторые кредиторы идут на различные уловки, чтобы обойти устанавливаемые регулятором ограничения и сохранить в краткосрочной перспективе свои показатели по доходам.
«Например, на микрофинансовом рынке довольно активно практикуется выдача займов до 10 тыс. рублей, которые не попадают под ограничение лимитов и таким образом закредитовывают своего и без того небогатого потребителя. Такие ухищрения формально закону не противоречат, однако не способствуют улучшению ситуации на рынке», — рассказала Алла Храпунова.
Но с 1 января 2024 года и эта «лазейка» будет закрыта, добавила она.