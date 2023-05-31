Глава комитета Госдумы по охране здоровья Хубезов решил покинуть пост для участия в СВО

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов решил уйти с должности для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в среду, 31 мая, на заседании генерального совета партии «Единая Россия».

«Я прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт», — заявил Хубезов.

При этом он рекомендовал назначить вместо него депутата Госдумы Бадму Башанкаева.

«На должность рекомендую своего заместителя Бадму Николаевича Башанкаева, который, уверен, справится лучше меня», — сказал Хубезов.

Председатель партии Дмитрий Медведев пожелал ему успехов и отметил, что нужно обсудить этот вопрос.

Пресс-служба партии также сообщила, что министр здравоохранения Михаил Мурашко поблагодарил Хубезова за совместную работу с министерством. Он также поддержал кандидатуру Башанкаева на пост председателя комитета ГД по охране здоровья.

Ранее Хубезов уже принимал участие в СВО.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.