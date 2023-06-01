Названы города России с самыми доступными однокомнатными квартирами

Самые доступные однокомнатные квартиры на вторичном рынке в пересчете на среднюю зарплату в регионе — в Тюмени, Челябинске и Красноярске. К такому выводу пришли специалисты «Авито Недвижимости», сопоставив данные Росстата о зарплатах и собственные данные по стоимости жилья. Результатами они поделились с «Известиями» 1 июня.

«Быстрее всего собственную «однушку» на вторичном рынке приобретут жители Тюмени. Чтобы совершить такую покупку, им понадобится 46 средних по региону зарплат (менее четырех лет работы). Также в топ-3 по этому показателю входят Челябинск (52 зарплаты) и Красноярск (54 зарплаты). В европейской части России меньше всего средних зарплат потратят жители Перми (62)», — рассказали аналитики.

Если говорить о первичном рынке, то, согласно расчетам, самые доступные однокомнатные квартиры в пересчете на среднюю зарплату по региону также находятся в Тюмени. Чтобы купить такой объект, понадобятся 49 средних месячных окладов по Тюменской области. Также в топ-3 по доступности «однушек» вошли Красноярск (66 месяцев) и Саратов (68 зарплат).

Самые дорогие однокомнатные квартиры в перерасчете на среднюю зарплату по региону оказались в Сочи. На вторичном рынке такое жилье обойдется в 159 зарплат, на первичном — в 192.

«В среднем по России «однушка» на первичном рынке обходится в 78 месячных зарплат (6,5 года работы) при средней стоимости такой квартиры в 5,1 млн рублей и усредненной зарплате в 65 338 рублей. На вторичном — в 57 окладов (пять лет работы) при средней стоимости квартиры в 3,7 млн рублей. Интересно, что Москва не вошла в топ-5 городов с наибольшим количеством зарплат для покупки «однушки». И на первичном, и на вторичном рынках жилья в целом по России она занимает лишь 8-е место по данному показателю», — подчеркнули аналитики.

Так, при средней зарплате в 125,6 тыс. рублей в Москве на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке потребуется 83 зарплаты, а на первичном — 93.

«Несмотря на то что в пересчете на среднюю зарплату региона жилье в новостройках обычно стоит чуть дороже «вторички», ситуация выравнивается за счет более выгодных ставок по ипотеке. Еще один аргумент в пользу приобретения квартиры на первичном рынке — возможность сделать это с небольшим первоначальным взносом. Сегодня сложился рынок покупателя, поэтому девелоперы готовы на многое, чтобы реализовать уже имеющиеся у них квадратные метры, и предлагают хорошие условия. На вторичном рынке жилья покупатели при торге также еще могут получить скидку в несколько процентов», — прокомментировал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Ранее, 16 мая, аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка рассказали «Известиям», что в целом по России цены на вторичную недвижимость в апреле выросли на 1,7% и достигли 81 тыс. рублей за 1 кв. м.