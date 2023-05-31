В автосалонах Москвы не осталось Hyundai Creta и Kia Rio из официальных поставок

Московские дилеры Hyundai и Kia полностью исчерпали запасы моделей Creta и Rio, которые официально производились в России до 2022 года, сообщает 31 мая Autonews.ru.

Как оказалось, ни один из четырех официальных дилеров Kia в Москве не смог предоставить информацию, когда в наличии вновь появится модель Rio ― некогда всероссийский бестселлер в своем сегменте. То же самое заявили трое авторизованных дилеров Hyundai насчет кроссовера Creta.

По словам продавцов, на место исчезнувших с витрин Creta и Rio пришли модели, ввезенные в Россию по параллельному импорту. Кроме того, в наличии остаются несколько более дорогих моделей корейских компаний, которые дилеры получили до прекращения официальных поставок Hyundai и Kia в Россию.

Например, небольшим спросом пользуются кроссоверы Kia Sportage: за модель 2022 года выпуска в комплектации Prestige с бензиновым мотором объемом 2 л и мощностью 150 л.с. продавец просит 4,2 млн рублей. Также в некоторых салонах остались прошлогодние запасы кроссоверов Hyundai Santa Fe. Так, полноприводный кроссовер с бензиновым двигателем объемом 2,5 л и мощностью 180 л.с. в комплектации Prestige обойдется покупателю в 4,6 млн рублей.

В Санкт-Петербурге у автодилеров с начала мая продолжают копиться автомобили, которые не могут выдать клиентам из-за отсутствия документов, сообщает 31 мая «Фонтанка.ру».

По словам клиентов дилерских центров Петербурга, проблемы с ПТС в первую очередь затрагивают покупателей импортных автомобилей, в том числе Changan, Haval, Chery, Omoda, Exeed. Известно, что получить свои машины не могут клиенты таких дилеров, как «Максимум», «Автополе», «Мега Авто», «Автостиль» и «Форсаж».

Источник сообщает, что проблема с выдачей ПТС для импортированных автомобилей связана с подведомственной Минпромторгу организацией ФГУП «НАМИ». По данным Российской ассоциации автодилеров, проблемы с ПТС, вероятно, связаны с параллельным импортом, при котором НАМИ выдает сертификаты на автомобили.