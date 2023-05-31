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Ученый назвал особенность российского клистрона для ускорителя синхротрона «СКИФ»

Ученый Полозов: российский клистрон, разработанный учеными ИЯФ СО РАН, отличает высокая мощность
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Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов
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В России производятся уже клистроны для ускорителей электронов, в том числе, сверхмощные. Однако клистрон, разработанный учеными Института ядерной физики (ИЯФ) им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), отличается более высокой мощностью. Об этом «Известиям» 31 мая рассказал заведующий кафедрой электрофизических установок Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ Сергей Полозов.

Накануне, 30 мая, заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН и директор Центра коллективного пользования (ЦКП) «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ») Евгений Левичев рассказал журналистам, что ученые ИЯФ СО РАН впервые в России создали один из ключевых элементов линейного ускорителя для мега-сайенс установки «СКИФ», строящейся под Новосибирском. Он отметил, что на созданном клистроне достигнута проектная СВЧ мощность 50 МВт и другие параметры, гарантирующие работу линейного ускорителя.

Как рассказал Полозов, клистроны для ускорителей электронов, в том числе, сверхмощные, уже производятся в России. Например, по его словам научно-производственное предприятие «Исток» (Фрязино) возродило производство клистронов импульсной мощностью 20-25 МВт для замены моделей, разработанных еще в СССР. Один такой клистрон НИЯУ МИФИ в этом году планирует заказать у «Истока» для нового ускорителя.

«Специфика линейных ускорителей, разрабатываемых ИЯФ СО РАН, требует использования еще более мощных приборов — 40-50 МВт, в перспективе 60 МВт. Ускорители используются в инжекционном комплексе коллайдеров ИЯФ, также их планируется применить и для источника синхротронного излучения «СКИФ», который начали строить в Новосибирске в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Клистроны мощностью до 60 МВт были разработаны в Stanford Linear Accelerator Center в США в 1970-х годах, используются в Стенфордском линейном коллайдере и активно поставлялись в разные страны для работы в составе крупных ускорительных комплексов. В том числе они были поставлены и в ИЯФ много лет назад. В СССР и России приборы такой мощности не производились», — отметил Полозов

Он обратил внимание, что ученым ИЯФ СО РАН пришлось решить много нетривиальных инженерных задач на пути создания собственного образца сверхмощного клистрона.

«Испытания, наконец, завершились успехом. Хочется пожелать им успехов в освоении серийного производства приборов и достижения времен наработки на отказ не менее 20-30 тысяч часов», — подытожил Полозов.

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Строительство Центра коллективного пользования «СКИФ» началось в августе 2021 года. Отмечалось, что он станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

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