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Под Новосибирском началось строительство синхротрона четвертого поколения СКИФ

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В Новосибирской области в окрестностях наукограда Кольцово в среду, 25 августа, началось строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

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В церемонии закладки памятного камня и «капсулы времени» приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководители научных институтов.

«Этот день точно войдет в историю российской, а возможно и мировой науки, сегодня мы даем старт строительству Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», — сказал Чернышенко на церемонии.

СКИФ по некоторым параметрам будет превосходить мировой уровень, в настоящее время его проект направлен в Главгосэкспертизу, заключение ожидается в октябре 2021 года.

Строители намерены приступить к заливке фундамента основного накопительного кольца ускорителя через год.

Предполагается, что на СКИФе каждый год будут работать до 2 тыс. пользователей, в том числе зарубежных — научные организации и промышленные предприятия.

Синхротрон и одна станция должны запуститься до 30 декабря 2023 года, через год запустят еще шесть станций первой очереди в базовом функционале.

На строительство ЦКП СКИФ правительство выделит 37,1 млрд рублей, средства будут поступать в течение пяти лет. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

В пятницу, 20 августа, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе своего выступления на марафоне науки и технологий Homo Science высказал мнение, что советские ученые, создавшие в 1940-1950-х годах атомную отрасль в стране, сохранили мир на земле.

Глава «Росатома» заявил, что главная задача нынешнего поколения заключается в том, чтобы «быть полностью достойными отцов-основателей, которые обеспечили независимость и суверенитет нашей страны».

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