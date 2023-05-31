В России начались продажи внедорожника Kia Telluride

В автосалонах российских дилеров появился обновленный семиместный внедорожник Kia Telluride 2023 года, сообщает 31 мая «Российская газета». Цены на автомобиль начинаются от 6,3 млн рублей.

Telluride оснащен атмосферной рядной «шестеркой» объемом 3,8 л и мощностью 295 л.с. в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Известно, что внедорожники Kia растаможены, за автомобиль оплачен утильсбор и получены ЭПТС.

Внедорожник поставляется в Россию не в базовой комплектации, а в версии, оснащенной аудиосистемой Harman/Kardon, дисками радиусом 20 дюймов, вентиляцией и подогревом кресел первого и второго рядов, двойными стеклами, активным круиз-контролем, люком и системой мультимедиа с массивным дисплеем диагональю 12,3 дюйма.

Китайский производитель FAW 30 мая объявил цены на среднеразмерный кроссовер T99 в России, который поступит в продажу уже в июне. Автомобиль будет продаваться в двух комплектациях: Exclusive и Luxury. Цены на новинку начинаются от 2 млн 950 тыс. и 3 млн 40 тыс. рублей соответственно.

Габариты кроссовера T99: 4800 мм ― длина, 1915 мм ― ширина, 1685 мм ― высота, размер колесной базы составляет 2870 мм. Автомобиль в обеих версиях оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 2 л, который развивает мощность до 218 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Время разгона до первой «сотни» у кроссовера занимает 8,6 с. Расход топлива в смешанном режиме ― 7,9 л на 100 км.