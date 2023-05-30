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Стала известна стоимость кроссовера FAW Т99 в России

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Фото: FAW
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Китайский производитель FAW объявил цены на среднеразмерный кроссовер T99 в России, который поступит в продажу уже в июне. Об этом 30 мая, во вторник, сообщает пресс-служба FAW.

Автомобиль будет продаваться в двух комплектациях: Exclusive и Luxury. Цены на новинку начинаются от 2 млн 950 тыс. и 3 млн 40 тыс. рублей соответственно.

Габариты кроссовера T99: 4800 мм ― длина, 1915 мм ― ширина, 1685 мм ― высота, размер колесной базы составляет 2870 мм. Автомобиль в обеих версиях оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 2 л, который развивает мощность до 218 л.с., в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Время разгона до первой «сотни» у кроссовера занимает 8,6 с. Расход топлива в смешанном режиме ― 7,9 л на 100 км.

В версии Exclusive FAW предлагает покупателю такие функции, как двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, электропривод крышки багажника, обогрев и вентиляцию передних сидений, система кругового обзора, парктроник и светодиодную оптику.

В комплектации Luxury владелец получит такие опции, как системы предупреждения о лобовом столкновении и автоматического аварийного торможения, системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения и удержания на ней, распознавания дорожных знаков и усталости водителя, ассистенты смены полосы движения, мониторинг слепых зон, интеллектуальное управление освещением и интеллектуальный ограничитель скорости.

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26 мая один из московских официальных дилеров китайского производителя Changan раскрыл цены на пикап Hunter Plus и кроссовер Uni-T.

Автомобили поставят продавцу 30 июня, их можно забронировать за 16 тыс. рублей.

Так, кроссовер Changan Uni-T оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 188 л.с. (300 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Расход топлива ― 6,1 л/100 км. Габариты Uni-T: 4515 мм ― длина, 1870 мм ― ширина, 1565 мм ― высота, а колесная база составляет 2710 мм. Главные конкуренты новинки Changan ― это Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro и чуть более компактный кроссовер Omoda C5. Модель доступна в пяти цветах ― в черном, белом, синем и сером (в двух оттенках).

Рамный полноприводный пикап Changan Hunter Plus будет поставляться с турбированным двигателем объемом 2 л мощностью 233 л.с. (390 Нм) с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Габариты новинки: 5600 мм ― длина, 1930 мм ― ширина, 1865 мм ― высота, длина колесной базы составляет 3430 мм. На выбор покупателю доступны пять цветов кузова: белый, синий, красный и два оттенка серого.

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