Нацпроект по поддержке экспорта продлят до 2030 года
Российские власти к июлю актуализируют национальный проект по поддержке экспорта, продлив его до 2030 года. Об этом сообщил в среду, 31 мая, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Чтобы обеспечить нашим экспортёрам долгосрочный горизонт планирования, вместе с моим коллегой Андреем Рэмовичем Белоусовым (первым вице-премьером РФ) нами предложено продлить профильный национальный проект до 2030 года. Для этого донастраиваем действующие и формируем новые мероприятия в поддержку переориентации экспортных потоков», — сказал Мантуров.
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